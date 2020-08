Airbus costruirà il satellite BADR-8 per Arabsat con payload di comunicazioni ottiche TELEO (Di martedì 18 agosto 2020) Airbus è stato incaricato da Arabsat, uno fra i principali operatori satellitari al mondo, di costruire BADR-8, il proprio satellite per telecomunicazioni di nuova generazione. BADR-8 sostituirà Arabsat espandendone la capacità e il core business presso l’hotspot BADR 26°E. Il satellite BADR-8 si baserà sull’innovativa piattaforma elettrica di innalzamento dell’orbita Eurostar Neo di Airbus, che darà accesso a una vasta gamma di lanciatori. BADR-8 includerà anche l’innovativo dimostratore di payload per comunicazioni ottiche TELEO, sviluppato da ... Leggi su meteoweb.eu

