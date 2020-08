Adottare un cane quanto costa? Ecco tutte le info (Di martedì 18 agosto 2020) L’osservatorio Prontopro.it che si occupa del mercato dei servizi ha fatto una stima sui costi che servono per tenere un animale in casa o adottarlo. Quest’anno le ricerche si sono indirizzate verso gli animali domestici in particolare il cane di media taglia e quanto costa l’adozione. Servizi di toelettatura e visite dal veterinario In linea generale si spende 700 euro all’anno ma che possono diventare 1.800 se si aggiunge la toelettatura periodica e l’eventuale presenza di una dog-sitter. Sempre la ricerca di mercato Prontopro.it ha rivelato che sono più di 7 milioni gli italiani che si occupano dei propri animali domestici, un italiano su due contatta periodicamente il veterinario mentre uno su tre contatta la dog-sitter. Mentre il 15% degli italiani utilizza servizi di toelettatura ... Leggi su quotidianpost

Una cucciola di meticcio legata ad un palo della luce sotto il sole cocente è stata salvata e adottata da un agente di polizia del commissariato San Giovanni, a Roma. È la storia a lieto fine di Maggi ...

Il cane disperso torna a casa dopo 10 giorni

Il cucciolone è stato adottato dopo un passato al canile ... appelli su Facebook e denunciando la scomparsa; non solo, per amore del cane ha persino rinunciato alle ferie, pur di cercare in lungo e in ...

