Terremoto in Sicilia | scossa avvertita nel Siracusano

Una lieve scossa di Terremoto è stata avvertita questa mattina alle 07:16 in Sicilia. Secondo l'INGV si è trattato di un sisma magnitudo 2.6, localizzato sulla Costa Siracusana, ad una profondità di 5 km. L'evento è stato avvertito dalla popolazione di Siracusa e Augusta (dati "Hai Sentito il Terremoto").

Non bastava il gran caldo, ci si è messo pure il terremoto a rendere più snervante l'estate per i siracusani. L'istituto di vulcanologia ha registrato questa mattina alle 7,16 un sisma di magnitudo 2.