Sconcerti su Guardiola: “La voglia di stupire lo sta limitando” (Di lunedì 17 agosto 2020) “Non fa più da anni il tiki-taka, gioca molto in verticale ma con un modo meno spontaneo, più costruito. Cerca continuamente novità, ma a volte bisogna rimanere su quello che già sappiamo. Resta un grande allenatore, ma vuole continuamente innovare e stupire. E questo lo sta limitando“. Questo il duro commento di Mario Sconcerti a TMW Radio, durante Maracanà, in merito alla valutazione su Pep Guardiola. “Barcellona prende Koeman? Ha tante risorse il Barcellona. Koeman ha giocato a lungo lì, in questo momento mi sembra però che uno dei problemi del calcio mondiale sia l’assenza di allenatori. Non ci sono allenatori che ti danno certezze. Mi sembra una scelta di cuore, di fiducia tra persone che si conoscono”, ha concluso Sconcerti. Leggi su sportface

sportface2016 : Il commento di #Sconcerti su #Guardiola - TMW_radio : ??? #Maracanà Mario #Sconcerti ??? «#Guardiola non fa più da anni il tiki-taka, gioca molto in verticale ma con un… - _DAGOSPIA_ : CHAMPIONS LEAGUE, MARIO SCONCERTI: 'GUARDIOLA HA PERSO LA SUA DIVERSITA'. LA FINALE SARA'...'… - napolista : Sconcerti: in Champions vince il calcio di Rangnick, il pallone viene recuperato in sei secondi Sul Corsera: in se… - zazoomblog : Sconcerti: il calcio italiano copia il possesso palla di Guardiola che ormai gioca in verticale - #Sconcerti:… -

Ultime Notizie dalla rete : Sconcerti Guardiola TMW RADIO - Sconcerti: "Guardiola? Un grande ma la voglia di innovare sempre lo limita" TUTTO mercato WEB Mario Sconcerti per il “Corriere della Sera”

C’è una cosa strana: sono andate in semifinale due squadre francesi, cioè del campionato che si è fermato a marzo, e due tedesche, cioè del campionato che ha ricominciato per primo dopo il lockdown. S ...

mario sconcerti foto di bacco

Perché le squadre italiane non vincono più niente da dieci anni? Perché guardiamo gli altri e ci sembrano diversi? Perché nella nostra mente la Juve, la Roma, il Napoli, l'Atalanta sono migliori mentr ...

C’è una cosa strana: sono andate in semifinale due squadre francesi, cioè del campionato che si è fermato a marzo, e due tedesche, cioè del campionato che ha ricominciato per primo dopo il lockdown. S ...Perché le squadre italiane non vincono più niente da dieci anni? Perché guardiamo gli altri e ci sembrano diversi? Perché nella nostra mente la Juve, la Roma, il Napoli, l'Atalanta sono migliori mentr ...