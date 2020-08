Ranking Uefa aggiornato al 17 agosto 2020 dopo Inter-Shakhtar (Di lunedì 17 agosto 2020) Il Ranking Uefa aggiornato al 17 agosto 2020, dopo la seconda semifinale di Europa League che ha visto l’Inter travolgere lo Shakhtar per 5-0 volando così in finale contro il Siviglia. Si riduce ulteriormente il divario tra Germania (terza) e Italia (quarta), che comunque rimane di oltre tre punti. Al comando sempre la Spagna, con ampio margine sull’Inghilterra. Di seguito le prime dieci posizioni. Il Ranking Uefa aggiornato Spagna 101.997 punti Inghilterra 90.462 Germania 73.784 Italia 70.653 Francia 58.415 Portogallo 49.449 Russia 45.549 Belgio 37.900 Ucraina 36.100 Olanda 35.750 Leggi su sportface

La Lazio ha ottenuto nel mese di agosto la certezza matematica di disputare la prossima UEFA Champions League. Ad inizio ottobre il sorteggio della prossima fase a gruppi andrà in scena ad Atene e la ...La Juventus è uscita prematuramente dalla Champions League agli ottavi di finale contro il Lione e questo per i tifosi e per i conti della società non ci voleva proprio. Giocare quante più gare possib ...