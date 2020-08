Psichiatra costringe la paziente depressa a fare sesso con suo marito mentre lei guarda e partecipa (Di lunedì 17 agosto 2020) Psichiatra spinge la paziente depressa a fare sesso con il marito Una Psichiatra ha spinto la paziente depressa che aveva in cura a fare sesso con il marito pretendendo inizialmente di fare da osservatrice per poi intervenire nell’amplesso. La vicenda è stata riportata dal Daily Mail. La professionista australiana, oltre a una multa di 25mila dollari, è stata punita dal Tribunale del Queensland con delle limitazioni per il suo studio e ora sarà anche costretta a consultare a sua volta uno Psichiatra. Secondo i giudici, la dottoressa “considerava le sue azioni semplicemente come aiutare un amico e non come attività ... Leggi su tpi

