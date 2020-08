Parisi risponde a Paolucci: “Polemiche partite da Fratelli d’Italia” (Di lunedì 17 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto“Siamo per una campagna elettorale legata ai temi e alle prospettive di sviluppo del nostro amato Sannio. Vorremmo ricordare a Federico Paolucci che è stato il candidato di FdI Matera per primo a scendere su assurde e false questioni personali quando si è trattato di commentare una bugia giornalistica che riguardava la famiglia Mastella in merito alla futura giunta regionale, così come, commentando la revoca di Iannace, ha utilizzato termini non certo consoni alla normale dialettica politica. Per quanto riguarda la specifica questione sollevata dal consigliere comunale Russo, l’infondatezza della notizia non può essere certo comunicata da Paolucci, ma soltanto dagli Enti preposti. Speriamo che quanto prima Asi e Comune di Benevento chiariscano questa vicenda”. Domenico ... Leggi su anteprima24

"Gioele era vivo dopo l'incidente", si fanno avanti i turisti del nord che hanno prestato soccorso a Viviana Parisi

Dopo l’incidente stradale “Gioele era vivo, in braccio alla madre, in posizione verticale e senza alcuna ferita”. E’ la ricostruzione del testimone presente dopo l’impatto resa nota dal procuratore di ...

