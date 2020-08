Messi-Inter, sogno o realtà? I pro e i contro di un affare (quasi) impossibile (Di lunedì 17 agosto 2020) Colpi di scena, conferme, smentite. Lionel Messi continua ad essere accostato da diverse settimane anche all'Inter: colpo possibile o impossibile? Leggi su 90min

Gazzetta_it : #Messi vuole andarsene, il @FcBarcelona trema. Pazza idea Inter, e spunta anche il @ManCity - Corriere : «Messi lascerà il Barcellona subito»: la bomba dal Brasile. Pronte Inter e Manchester City - Paolo_Bargiggia : Parlare adesso di un'ipotesi Messi @Inter è troppo facile: dovevate farlo quando l'ho fatto io con un tweet, esatta… - AlexDGlondon : @_deep_x Messi è gia dell’Inter - infoitsport : Conte, 4 giocatori chiesti all’Inter: ruoli e (11) nomi. Su Messi 2 versioni – Rai -

Ultime Notizie dalla rete : Messi Inter

Il tracollo del Tiki Taka può far rima con rivoluzione. Barcellona e Manchester City sono uscite con le ossa rotte dalla Final Eight di Champions League. Fuori subito tra umiliazioni storiche (catalan ...Tre gol con la maglia del Milan, con una doppietta nel derby del 20 novembre 2016: l'Inter è avvisata, contro i nerazzurri Suso ha le armi affilate, e dopo il gol in semifinale di Europa League contro ...