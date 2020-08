Marvel's Avengers in un leak che svela 15 personaggi DLC in arrivo (Di lunedì 17 agosto 2020) Sembra che più di una dozzina di personaggi giocabili si faranno strada in Marvel's Avengers dopo il lancio.Dopo il recente aggiornamento beta, i dataminner hanno portato alla luce riferimenti a diversi personaggi non ancora annunciati (via VGC). Inutile dire che i contenuti scoperti dai dataminer non dovrebbero mai essere considerati ufficiali perché potrebbero essere stati scartati durante lo sviluppo, ma non rimossi dai file di gioco.I personaggi non annunciati di Marvel's Avengers sarebbero i seguenti: Captain Marvel, Mar-Vell, She-Hulk, War Machine, Black Panther, Doctor Strange, Scarlet Witch, Vision, Ant-Man, Wasp, Falcon, Winter Soldier, Kate Bishop, Mockingbird e Quake. Crystal Dynamics ha annunciato solo due ... Leggi su eurogamer

