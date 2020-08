Marsala, donna di 51 anni muore dopo il morso di un ragno violino (Di lunedì 17 agosto 2020) Marsala. Roxamunda Constant, 51 anni, non si era neppure accorta di essere stata morsa da un ragno violino: si è presentata all’ospedale di Marsala lamentando sintomi simili alla fascite e poco dopo è finita in coma. E’ morta dopo due settimane nel reparto di terapia intensiva. Di quel morso non si era neppure accorta, eppure ne ha causato la morte: una donna di 51 anni di origini romene ha perso la vita a Marsala, in provincia di Trapani, dopo essere morsa da un ragno violino – nome comune del Loxosceles rufescens – una specie tipica dei paesi tropicali che tuttavia da anni è presente anche ... Leggi su limemagazine.eu

