Lucia Azzolina dice di essere “la persona giusta” ma forse la scuola non riapre neanche a settembre (Di lunedì 17 agosto 2020) Gli esperti sono sempre più dubbiosi sulla riapertura delle scuole prevista per il 14 settembre. I piani del Ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina potrebbero saltare. Uno dei punti che ha maggiormente messo in crisi le famiglie durante questi mesi è la scuola. Soprattutto dopo la fine del lockdown, i tanti genitori che sono tornati al lavoro … L'articolo Lucia Azzolina dice di essere “la persona giusta” ma forse la scuola non riapre neanche a settembre proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo

LegaSalvini : ++ LUCIA AZZOLINA, DISASTRO GRILLINO SULLA SCUOLA: L'ULTIMA IDEA DEL MENGA? FARE LEZIONE IN HOTEL ++ - Noiconsalvini : Scuole senza banchi nuovi, Azzolina impazzisce e se la prende con Salvini. - LegaSalvini : ++ MATTEO SALVINI CONTRO LUCIA AZZOLINA: 'LEZIONI NEI BED&BREAKFAST? SEMPRE PIÙ IMBARAZZANTE' ++ - mmanca : RT @marioadinolfi: M’è venuta un’idea che Lucia Azzolina non potrà che apprezzare. Visto che di giorno sono vuote dal 14 settembre gli stud… - wincris : RT @marioadinolfi: M’è venuta un’idea che Lucia Azzolina non potrà che apprezzare. Visto che di giorno sono vuote dal 14 settembre gli stud… -