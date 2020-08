La Uefa introduce la sconfitta a tavolino per Covid (Di lunedì 17 agosto 2020) La prima sconfitta a tavolino causa Covid è stata assegnata al Drita FC, battuto d’ufficio 3-0 dal Linfield nel turno preliminare della Champions League 2020/21. La squadra balcanica s’è presentata, last minute, con due positivi al coronavirus, partita annullata. Poi l’Organo Disciplinare e di Controllo Uefa in conformità con l’Allegato I del regolamento della prossima Champions League ha sentenziato l’esclusione del Drita. Non c’è verso: the show must go on, e per garantire che si arrivi a stilare i tabelloni principali di Champions ed Europa League, la Uefa va avanti come un treno. Il nuovo regolamento “applicabile alla fase di qualificazione e spareggi per Covid-19” prevede infatti la gestione molto poco ... Leggi su ilnapolista

Per questa squadra, vincere un trofeo come l'Europa League potrebbe essere un acceleratore per la crescita e per i piani futuri? Il Getafe è una squadra forte, resiliente: sanno giocare un determinato ...

L’Uefa ha introdotto novità importanti nel regolamento dell’Europa League, dopo lo stravolgimento dei calendari legato alla pandemia. Sarà azzerata la conta dei cartellini gialli per giocatori e staff ...

Per questa squadra, vincere un trofeo come l'Europa League potrebbe essere un acceleratore per la crescita e per i piani futuri? Il Getafe è una squadra forte, resiliente: sanno giocare un determinato ...