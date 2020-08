Il prossimo sarà un weekend INFUOCATO (Di lunedì 17 agosto 2020) La fornace africana sta lavorando a pieno regime. Sapevamo che agosto, statisticamente, era il mese più propizio alle ondate di caldo e sapevamo fin troppo bene che il trend meteo climatico stagionale aveva individuato questo mese (in verità assieme a luglio) come potenzialmente rovente. Fino a questo momento non possiamo far altro che prendere atto della bontà di quelle proiezioni: abbiamo avuto due grandi ondate di caldo e la terza è ormai imminente. Arriverà nel corso del fine settimana, ovvero nel momento in cui la cupola anticiclonica africana prenderà letteralmente il sopravvento in tutta Italia. Si profila un weekend INFUOCATO. Si tratterà di una vera e propria lingua rovente sahariana, che porterà con sé isoterme altissime. Prima di Ferragosto, nei vari ... Leggi su meteogiornale

borghi_claudio : Dopo la doverosa scoperta e punizione dei Parlamentari vedrete che il prossimo passaggio sarà andare a cercare i pe… - Eurosport_IT : ?? Si ritira la più grande tuffatrice italiana di sempre! Grazie di tutto @TCagnotto e auguri per il prossimo bebè i… - corradone91 : Un piccolo e non insignificante dettaglio su Ronald #Koeman, che sarà il prossimo allenatore del #Barcellona. Nel s… - Il_Vitruviano : @donnadimezzo @alfredoferrante @bioccolo E questo è solo l’antipasto: il prossimo servizio sarà sul crescente disag… - amantecnologia : COD 2020 ITA: vi ricordiamo che oggi alle ore 18.00 ci sarà il prossimo step dell'easter egg relativo al reveal di… -

Ultime Notizie dalla rete : prossimo sarà Castro: “Sarà una partita difficile, ma anche per l’Inter” La Gazzetta dello Sport