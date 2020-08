Highlights Denver-Utah 135-125, gara-1 Playoff NBA 2020 (VIDEO) (Di lunedì 17 agosto 2020) Gli Highlights di Denver Nuggets-Utah Jazz 135-125, gara-1 del primo turno dei Playoff NBA 2020. Nella bolla di Orlando serve un overtime a Denver per aver ragione dei Jazz ed iniziare così con il piede giusto la serie. Sconfitta per Utah nonostante un super Donovan Mitchell, autentico mattatore del match con 57 punti, 9 rimbalzi e 7 assist. Per i Nuggets ci sono i 36 punti di Jamal Murray e la doppia doppia di Nikola Jokic (29 punti e 10 rimbalzi). LA CRONACA DEL MATCH IL CALENDARIO COMPLETO DEL PRIMO TURNO Leggi su sportface

