GP Spagna, Bottas: "La partenza sbagliata mi è costata la gara" (Di lunedì 17 agosto 2020) BARCELLONA - '' La partenza è stata la chiave per me. Non è stata abbastanza buona, ho perso diverse posizioni e dovuto cercare di spingere tanto nel primo stint per recuperare. Questo però mi ha ... Leggi su corrieredellosport

SkySportF1 : HAMILTON TORNA ALLA VITTORIA Bottas si arrende a Verstappen I risultati ? - LaStampa : F1, Gp Spagna: Hamilton domina a Barcellona su Verstappen. Buio Ferrari: Vettel 7°, ritiro per Leclerc - EstebBeltramino : Gp Spagna, le pagelle: Hamilton perfetto, 10 e lode! Bottas timido, 6 #F1 #motori #formula1 - EstebBeltramino : Gp Spagna, le pagelle: Hamilton perfetto, 10 e lode! Bottas timido, 6 #motori #automobilismo - dinoadduci : Gp Spagna, le pagelle: Hamilton perfetto, 10 e lode! Bottas timido, 6 -