Forti temporali e possibili grandinate nelle regioni del nord, Sud ancora caldo (Di lunedì 17 agosto 2020) Roma - E' in fase di erosione il campo di alta pressione che per giorni ha protetto le latitudini mediterranee, quantomeno lungo il suo bordo settentrionale. Ne approfitta un fronte in transito sull'Europa centrale per dar luogo ad un incremento dell'instabilità al momento su parte delle regioni settentrionali. I fenomeni, in prevalenza temporaleschi, interessano alto Piemonte, Liguria centrale ma soprattutto l'alta Lombardia dal confine piemontese fino al Lecchese. Qui si arrivano a superare i 50mm di accumulo sul Comasco. Senza contare i temporali anche Forti che nel pomeriggio-sera di ieri, domenica, hanno colpito il resto del Piemonte, come il Torinese, ma anche le Alpi orientali ed in particolare il Trentino. Tempo in prevalenza stabile invece sul resto d'Italia, sotto la protezione dell'alta pressione. METEO ITALIA PROSSIME ... Leggi su abruzzo24ore.tv

ArpaPiemonte : Allerta gialla per rovesci e #temporali sparsi e intermittenti da oggi pomeriggio a domani, su tutta la regione, co… - 3BMeteo : Primi temporali nella notte su parte del Nord. Numerosi altri sono attesi nel corso della giornata. ECCO DOVE COLPI… - claradistaso : RT @ARPALiguria: #rischio #meteo #liguria Vigilanza per Lune-Mart: temporali forti. Merc: disagio x caldo. - partenopeoswiss : RT @RSInews: Violenti temporali in Svizzera La Confederazione è stata attraversata domenica notte da forti precipitazioni e raffiche di ven… - BabboleoNews : Giornata all’insegna dell’instabilità con #temporali anche forti su Genova e dintorni. Lo scontro di masse d’aria c… -