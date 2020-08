È tutta una grande burrata (Di lunedì 17 agosto 2020) È in corso un allarme sociale da non sottovalutare: l’indiscriminata diffusione della burrata. Questo simpatico formaggio, originario di Andria in Puglia, che sta alla mozzarella come il mulo sta all’asino, accompagna qualsiasi tipo di pietanza in qualsiasi ristorante, dagli stellati alle trattorie, ai baracchini sul mare. Per antipasto ti servono i crostini con burrata e acciughe, meglio se del Mar Cantabrico che fanno tanto profondo nord tipo romanzo di Iperborea; tra i primi assistiamo al diffondersi della tagliatella bianca con gamberi rossi crudi e burrata: pesce o carne vengono presentati, più che conditi, con salse bianche di burrata, che sta bene anche con l’insalata, per non parlare della pizza. Chiedere una margherita normale sa di taccagneria, ci vuole almeno con mozzarella di ... Leggi su linkiesta

Linkiesta : Zingaretti ha consegnato il Pd a Di Maio e Conte senza alcuna visione per il futuro del paese. Ma il Pd faccia il… - matteosalvinimi : Buona domenica da tutta questa bella gente da Viareggio! C’è una gran voglia di cambiamento, di lavoro, di sicurezz… - matteosalvinimi : L’orrore sul treno regionale, tutta la mia solidarietà a questa signora, sono episodi sconvolgenti: spero che il de… - pensierianonimy : Ragazzq di 16 anni Una volta stavo ad un bancone di un bar e stavo parlando con il barista, che era un mio amico, v… - GiGiuffrida1 : @il_piccolo @regioneFVGit Eh, chiuderle prima sarebbe stato impopolare ?? Un pò tardi allinearsi ora -costretti-dopo… -

Ultime Notizie dalla rete : tutta una È tutta una grande burrata Linkiesta.it QUI SAN BENIGNO - Scelta la punta di diamante per l'attacco

E' un ex giocatore di Carrù, Bisalta e Dogliani. Con Fragale e Shanu completa la lista dei nuovi volti in casa gialloverde Per tutta l’estate è stato caldissimo l’asse cuneese Madonna dell’Olmo – fium ...

Cinque film ispirati a Lovecraft da guardare per prepararsi a Lovecraft Country

Estate, tempo di mare, vacanze e Grandi Antichi: debutta oggi negli USA, su HBO (in Italia arriverà su Sky in autunno), Lovecraft Country, storia di un road trip nell’America profonda degli anni Cinqu ...

E' un ex giocatore di Carrù, Bisalta e Dogliani. Con Fragale e Shanu completa la lista dei nuovi volti in casa gialloverde Per tutta l’estate è stato caldissimo l’asse cuneese Madonna dell’Olmo – fium ...Estate, tempo di mare, vacanze e Grandi Antichi: debutta oggi negli USA, su HBO (in Italia arriverà su Sky in autunno), Lovecraft Country, storia di un road trip nell’America profonda degli anni Cinqu ...