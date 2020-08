Discoteche chiuse, i gestori ricorrono al Tar: “Rischiamo di scomparire” (Di lunedì 17 agosto 2020) L’associazione delle imprese dell’intrattenimento da ballo e spettacolo fa ricorso al Tar del Lazio contro il decreto che di fatto chiude le Discoteche. La contromossa era stata annunciata ed è puntualmente arrivata. “Non ci stiamo a fare il capro espiatorio” fa sapere il Silb, l’associazione delle imprese dell’intrattenimento da ballo e spettacolo, annunciando il ricorso … L'articolo Discoteche chiuse, i gestori ricorrono al Tar: “Rischiamo di scomparire” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

matteosalvinimi : Paolo Becchi: 'Discoteche chiuse? Prossimo passo ad inizio settembre con il divieto di fare campagna elettorale nel… - Pinucciosono : Chiuse #discoteche il 16 agosto. Prossima mossa evitare il cenone di capodanno il 2 gennaio - Corriere : Coronavirus, il governo ha deciso: discoteche chiuse in tutta Italia. Stretta sulle mascherine - AntonioSomma : RT @taffoofficial: Ora che le #discoteche sono chiuse possiamo sempre organizzarci per conto nostro. Voi pensate alla musica, le casse le m… - WikiWince : Le discoteche non andavamo chiuse solo perché non sarebbero state da aprire dal principio. #discotechechiuse -

Ultime Notizie dalla rete : Discoteche chiuse Discoteche chiuse, il gestore: «Fermano soltanto noi ma nei bar vedo le folle» Il Messaggero Covid 19: stretta sulla movida. Chiuse le discoteche fino al 7 settembre

Da oggi discoteche chiuse in tutta Italia e obbligo di mascherina all’aperto là dove vi siano rischi di assembramenti. I provvedimenti resteranno in vigore fino al 7 settembre. Stretta sulla movida de ...

Coronavirus, discoteche e movida: la decisione del Governo

Da lunedì 17 agosto in tutta Italia discoteche e luoghi di ballo assimilati chiusi e mascherine obbligatorie la sera nei luoghi della movida ROMA – Al termine di una riunione con i Governatori, il Gov ...

Da oggi discoteche chiuse in tutta Italia e obbligo di mascherina all’aperto là dove vi siano rischi di assembramenti. I provvedimenti resteranno in vigore fino al 7 settembre. Stretta sulla movida de ...Da lunedì 17 agosto in tutta Italia discoteche e luoghi di ballo assimilati chiusi e mascherine obbligatorie la sera nei luoghi della movida ROMA – Al termine di una riunione con i Governatori, il Gov ...