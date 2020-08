De Niro e la rivoluzione del method acting (Di lunedì 17 agosto 2020) Il nome di Robert De Niro è indissolubilmente legato alla New Hollywood. Un attore che ne corso della sua carriera ha proposto un method acting che per l’epoca era a dir poco rivoluzionario. De Niro è stato uno dei primi ad introdurre ad Hollywood il metodo Stanislavkij basato sulla totale immedesimazione nel personaggio. Si sprecano gli aneddoti sulla sua preparazione per Taxi Driver, nel quale lavorò come tassista a New York per diversi mesi, o per Toro Scatenato, nel quale perse e riacquistò peso nel giro di pochissime settimane. Parliamo di un attore in grado di aderire perfettamente al personaggio che interpreta, a partire dai film impegnati fino alle commedie più leggere. Interpretazioni che sono entrate in brevissimo tempo nella storia del cinema hanno reso Robert De ... Leggi su spettacolo.periodicodaily

