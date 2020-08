Daniele Adani: “Il Lione in semifinale è un’ingiustizia, il Manchester City meritava di passare” (Di lunedì 17 agosto 2020) “Non biasimo Garcia che cerca a livello strategico delle soluzioni che non gli giustificano il merito nel passare il turno. Ma si gioca la semifinale, anche se rimane l’ingiustizia dal punto di vista dell’espressione di gioco”. E’ questo il pensiero espresso da Daniele Adani nel corso dello studio post partita di Siviglia-Manchester United, tornando sul tema dell’eliminazione del Manchester City per mano del Lione, da lui ritenuta ingiusta. Leggi su sportface

