Crollo dai Jumeaux: boato avvertito anche a Cervinia (Di lunedì 17 agosto 2020) Si è verificato un Crollo questa mattina dai Jumeaux, le cime gemelle della catena delle Grandes Murailles, a fianco al Cervino. E’ avvenuto un distacco poco sotto la punta Giordano e la punta Sella. Il boato è stato avvertito anche a Cervinia. Non risultano persone coinvolte. A provocare la frana è stato probabilmente il maltempo della notte scorsa.L'articolo Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu

(ANSA) - AOSTA, 17 AGO - Un crollo è avvenuto questa mattina dai Jumeaux, le due cime gemelle della catena delle Grandes Murailles, a fianco al Cervino. La frana si è staccata poco sotto la punta Gior ...

(ANSA) - AOSTA, 17 AGO - Un crollo è avvenuto questa mattina dai Jumeaux, le due cime gemelle della catena delle Grandes Murailles, a fianco al Cervino. La frana si è staccata poco sotto la punta Gior ...