Coronavirus | in Lombardia scendono ancora i contagi | +43 ieri +61 Stabile il numero dei tamponi Nessun decesso segnalato

Il bollettino del 17 agosto In calo rispetto ai giorni scorsi i casi di Coronavirus in Lombardia. Oggi si registrano +43 casi (6 debolmente positivi e 1 a seguito di test sierologici) contro i +61 di ieri. Nessun decesso invece, a fronte dei +3 di ieri, per un totale di 16.840 persone morte dall'inizio della pandemia nella Regione duramente colpita dal virus. I ricoverati restano 147, come ieri. In terapia intensiva, invece, ci sono 14 persone, una in più di ieri. I dimessi, oggi 17 agosto, sono 1.321 mentre i guariti 73.927. Stabile il numero dei tamponi: nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti +4.174 tamponi contro i +4.882 di ieri

