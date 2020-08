Come funziona il sovraindebitamento (Di lunedì 17 agosto 2020) Per prima cosa vediamo . Si tratta di una procedura che è stata introdotta per la prima volta in Italia dalla legge n.3 del 27 gennaio 2012 e che permette al debitore, persona fisica o altro soggetto, di trovare un accordo con in creditore davanti a un giudice. Se viene raggiunto l’accordo, il debitore può vedere ridotto il suo debito in base alle sue disponibilità e la parte del debito che rimane viene cancellata. Se, invece, non viene trovato l’accordo, il consumatore può comunque accedere alla procedura di liquidazione del patrimonio. Il giudice può decidere in un senso o nell’altro, dopo aver verificato i redditi del debitore e quanto è in grado di pagare. Sempre il giudice si deve accertare anche della possibilità del debitore di accedere a prestiti o di richiedere dei pagamenti rateali. In pratica, il ... Leggi su quifinanza

