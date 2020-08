Clandestini, nessun ricollocamento. Salvini: “Viminale ammette bluff dell’accordo di Malta” (Di lunedì 17 agosto 2020) Roma, 17 ago – Non si fermano gli sbarchi e il governo giallofucsia non sa che pesci pigliare sul fronte dei ricollocamenti dei Clandestini. A Lampedusa nel fine settimana sono sbarcati altri 728 immigrati irregolari – a cui si aggiungono altri 200 circa di oggi – e il ministro dell’Interno Luciana Lamorgese va in Tunisia con il collega agli Esteri Luigi Di Maio per cercare di frenare le partenze di Clandestini, ma l’esecutivo Conte ha già fallito sul fronte dell’accordo di Malta. “Mentre gli sbarchi non si fermano e il ministro Lamorgese annuncia modifiche ai Decreti sicurezza per destinare ‘risorse ingenti’ all’accoglienza, si svela un altro bluff del governo“, fa presente Matteo Salvini. Salvini: ... Leggi su ilprimatonazionale

sarahross71 : @SkyTG24 Sui barconi dei clandestini nessun contagio? - Maxbellocco3 : RT @Maxbellocco3: #lockdown Facciamolo ai clandestini che girano infettando la popolazione italiana senza nessun controllo - carlokarl : @Antiogu60 Si..certo...i tuoi amici CLANDESTINI non portano nessun problema..è ovvio..in linea coi dettami DER BUGIA...?????? - BongerminoD : RT @BongerminoD: @Adnkronos Maledetti sciacalli. Tutto pianificato, importare immigrati clandestini, distribuirli per bene, dare l’ordine d… - BongerminoD : @Adnkronos Maledetti sciacalli. Tutto pianificato, importare immigrati clandestini, distribuirli per bene, dare l’o… -

Ultime Notizie dalla rete : Clandestini nessun Clandestini, nessun ricollocamento. Salvini: “Viminale ammette bluff dell’accordo di Malta” Il Primato Nazionale In grecia i migranti sono abbandonati su gommoni senza motori e lasciati alla deriva

Migranti abbandonati. Il New York Times denuncia l’operato delle autorità greche che avrebbero trasferito su dei gommoni senza timone e senza motore alcuni migranti, per poi abbandonarli lasciandoli a ...

Migranti: Lamorgese riconosce l’aumento degli sbarchi e annuncia navi e caserme per la quarantena dei positivi

MlLANO – La ministra Lamorgese snocciola i dati sul’immigrazione, cercando di presentare numeri che il governo ritiene positivi, ignorando l’invasione avvenuta dall’inizio del 2020. Infatti, pur ricon ...

Migranti abbandonati. Il New York Times denuncia l’operato delle autorità greche che avrebbero trasferito su dei gommoni senza timone e senza motore alcuni migranti, per poi abbandonarli lasciandoli a ...MlLANO – La ministra Lamorgese snocciola i dati sul’immigrazione, cercando di presentare numeri che il governo ritiene positivi, ignorando l’invasione avvenuta dall’inizio del 2020. Infatti, pur ricon ...