Caiazzo, la chitarra di Domenico Mottola per Summer Concert 2020 (Di lunedì 17 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiCaiazzo (Ce) – Appuntamento con la chitarra, tra canzoni popolari catalane e spagnole, sulle note di Manuel Maria Ponce, Francisco Tarrega, Miguel Llobet eseguite da Domenico Savio Mottola, mercoledì 19 Agosto, ore 20.00 e ore 21.30 a Palazzo Mazziotti a Caiazzo. Il Concerto fa parte degli appuntamenti musicali della rassegna Summer Concert, Itinerari musicali in Terra di Lavoro, musica classica d’autore in luoghi sacri e musei. Domenico Savio Mottola, originario di Gragnano, si è laureato al Conservatorio San Pietro a Majella di Napoli ed è stato primo premio al Concorso chitarristico Internazionale Francisco ... Leggi su anteprima24

Francesco di Casanova di Carinola, Palazzo Mazziotti di Caiazzo e il Museo archeologico di Teano ... Edoardo Bruni &Volha Karmyzava, i duo di mandolino e chitarra Tiziano Palladino & Davide Di Ienno;

