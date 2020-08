Tragedia in montagna a Ferragosto Muore un ragazzo di 16 anni a Valpiana (Di domenica 16 agosto 2020) Era andato ad arrampicare nella zona dell’Alben. Tragico incidente in montagna a Valpiana di Serina nella giornata di Ferragosto: un giovane di 16 anni è morto, caduto da una parete. Leggi su ecodibergamo

