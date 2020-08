Strappa il cellulare dalle mani di un ragazzo, poi gli chiede il riscatto: arrestato (Di domenica 16 agosto 2020) Ha Strappato il cellulare dalle mani di un 18enne in attesa alla fermata antistante la stazione di Porta Nuova e poi gli ha chiesto una somma di denaro per la restituzione. Per questa ragione un ... Leggi su torinotoday

PaoloFossati1 : I support people of Beirut, dice Michael Douglas. Ditemi, qual è il valore aggiunto dell'atto semplice semplice di… - marcellomorron1 : Strappa il cellulare dalle mani di un uomo mentre passa la polizia: ladro arrestato -

Ultime Notizie dalla rete : Strappa cellulare Strappa il cellulare dalle mani di un ragazzo, poi gli chiede il riscatto: arrestato TorinoToday Strappa il cellulare dalle mani di un ragazzo, poi gli chiede il riscatto: arrestato

Ha strappato il cellulare dalle mani di un 18enne in attesa alla fermata antistante la stazione di Porta Nuova e poi gli ha chiesto una somma di denaro per la restituzione. Per questa ragione un domin ...

Furto con strappo a signora che cade in bicicletta in viale della Pace, arrestato dai Carabinieri 22enne nel centro massaggi cinese

Nella tarda serata di giovedì in viale della Pace a Vicenza i Carabinieri della sezione radiomobile hanno tratto in arresto per furto con strappo Luca Bartoli, 22enne vicentino. Poco prima in via Gamb ...

Ha strappato il cellulare dalle mani di un 18enne in attesa alla fermata antistante la stazione di Porta Nuova e poi gli ha chiesto una somma di denaro per la restituzione. Per questa ragione un domin ...Nella tarda serata di giovedì in viale della Pace a Vicenza i Carabinieri della sezione radiomobile hanno tratto in arresto per furto con strappo Luca Bartoli, 22enne vicentino. Poco prima in via Gamb ...