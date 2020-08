Rick and Morty: le accuse di pedofilia contro l'autore rilanciano una teoria complottista (Di domenica 16 agosto 2020) Il video per cui Dan Harmon, co-creatore di Rick and Morty, ha ricevuto accuse di pedofilia, è stato usato sui social per sostenere la teoria complottista QAnon. Undici anni dopo che Dan Harmon, co-creatore di Rick and Morty, ha realizzato un video parodia nel quale simula lo stupro di una bambolina e per il quale ha ricevuto accuse di pedofilia, i social sono tornati a discuterne e quindi a chiedere che lo show venga cancellato attraverso un hashtag che sostiene QAnon, la teoria complottista nata nel 2017. Nonostante il video sia finito più volte al centro di grandi polemiche e Harmon si sia scusato due anni fa, adesso la clip sta tornando di moda accompagnata dagli ... Leggi su movieplayer

Ultime Notizie dalla rete : Rick and Rick and Morty: le accuse di pedofilia contro l'autore rilanciano una teoria complottista Movieplayer.it Rick and Morty: le accuse di pedofilia contro l'autore rilanciano una teoria complottista

Nonostante il video sia finito più volte al centro di grandi polemiche e Harmon si sia scusato due anni fa, adesso la clip sta tornando di moda accompagnata dagli hashtag usati dai seguaci della teori ...

