Pozzuoli, disagi per i test a chi rientra da viaggi: l’appello del sindaco Figliolia (Di domenica 16 agosto 2020) Niente possibilità di sottoporsi ai test previsti dall’ordinanza emessa dalla Regione Campania nei giorni scorsi per i numerosi residenti a Pozzuoli rientrati da viaggi compiuti all’estero a partire dal 29 luglio scorso. Un disagio che è andato ampliandosi in questi giorni di Ferragosto scanditi da numerosi rientri dall’estero, specie da Croazia, Grecia e Spagna, Paesi in cui il contagio da Covid 19 è in crescita. Di qui le segnalazioni a ripetizione sui social e al sindaco, Vincenzo Figliolia, per evidenziare la grave disfunzione. Il sindaco ha risposto rassicurando la popolazione con un post sulla sua pagina Facebook: “In molti mi scrivono dei disagi per le segnalazioni dei rientri ... Leggi su ildenaro

