Parcheggia in pendenza ma senza freno a mano: tenta di fermare il fuoristrada ma viene travolto, muore 67enne (Di domenica 16 agosto 2020) Aveva Parcheggiato il suo fuoristrada in pendenza senza bloccarlo. Una volta sceso, si è accorto della situazione e ha tentato di fermare la discesa dell’auto, ma è stato travolto dalle ruote. È morto così Renzo Munari, 67enne di San Giorgio, mentre si trovava a Corio (Piemonte) dove stava trascorrendo alcuni giorni di ferie. I soccorsi, giunti sul posto, hanno tentato la rianimazione ma era ormai tropo tardi. In corso gli accertamenti sul caso da parte dei Carabinieri di Venaria.L'articolo Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu

