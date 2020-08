Meteo, le previsioni di lunedì 17 agosto (Di domenica 16 agosto 2020) La pressione sta iniziando a diminuire sulle regioni settentrionali. Questa situazione sarà favorevole all’ingresso di perturbazioni atlantiche, che dopo diversi giorni di caldo, si scateneranno su diverse regioni del Nord. Il tempo rimarrà stabile e soleggiato al Centro Sud con tempo leggermente meno afoso. Da metà settimana assisteremo ad un ulteriore cambiamento con una nuova spinta anticiclonica e ondata di calura africana.Torna il maltempo in Emilia Romagna, allerta temporaliDopo l’ondata di calore da bollino rosso dei giorni scorsi, torna il maltempo in tutta l’Emilia e il ravennate. Sono attese piogge intense, grandinate e raffiche di vento su tutta la zona occidentale della regione e in pianura. I fenomeni potrebbero intensificarsi nella notte e anche nella giornata di martedì 18 agosto.Le previsioni ... Leggi su tg24.sky

SkyTG24 : Meteo, le previsioni di lunedì 17 agosto - maxkite66 : @squaletta80 Questa è la app di arpa Veneto. Il sito arpa Veneto normalmente fa ottime previsioni. Per le Dolomiti… - DANI56 : RT @amtoscana: Previsioni meteo Toscana - 16/08/2020 09:00 - LAMMA - - infoitinterno : METEO TORINO - Torna il MALTEMPO con TEMPORALI e FORTI PIOGGE, ecco le previsioni - adrianosettin : Previsioni meteo Veneto per i prossimi giorni aggiornate domenica 16 agosto 2020 -

Ultime Notizie dalla rete : Meteo previsioni Meteo: PROSSIMA SETTIMANA, già da Lunedì TEMPORALI, poi arriva la 2° Ondata di CALDO africano. Le PREVISIONI iLMeteo.it Meteo Olbia: domenica bel tempo, poi discreto

Previsioni meteo Olbia, domenica, 16 agosto: Cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo variabilità nelle ore centrali della giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di oggi la temperatur ...

Gran Premio Austria MotoGP: cronaca LIVE - Dovizioso vuole la vittoria

BANDIERA ROSSA - La gara è stata interrotta da una bandoiera rossa. Le immagini dell'incidente sono abbastanza cruente, ma non sembra che ci sia nessun infortunio grave. GIRO N°8 - Pol Espargarò sta t ...

Previsioni meteo Olbia, domenica, 16 agosto: Cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo variabilità nelle ore centrali della giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di oggi la temperatur ...BANDIERA ROSSA - La gara è stata interrotta da una bandoiera rossa. Le immagini dell'incidente sono abbastanza cruente, ma non sembra che ci sia nessun infortunio grave. GIRO N°8 - Pol Espargarò sta t ...