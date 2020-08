Lo sfogo rabbioso in romanesco dell’infermiere Bellafiore: «Per i caz**cci vostri noi stemo a grondà» (Di domenica 16 agosto 2020) «Veniteme a dì che è tutto ok, che non ce n’è coviddì, che stasera annamo a ballà. Intanto, a 30 gradi e con una tuta da centro dimagranti sobrino, ce stamo noi, non voi». Con un post polemico in romanesco, l’infermiere Marco Bellafiore, dell’Umberto I di Roma, se la prende con chi in questi giorni sta abbandonando tutte le cautele per godersi le vacanze. Il post dell’infermiere Bellafiore con la tuta anti-Covid L’infermiere Bellafiore posta una foto in cui indossa la tuta anti-Covid con cui deve lavorare. «Tanto che ve frega», continua. «Mica mi capiterà di stare con un tubo in gola a cagarmi addosso mentre una macchina respira per me. Vai sereno zi, a te non capita. E se capita, ci sono gli stronzi che per un ... Leggi su secoloditalia

SecolodItalia1 : Lo sfogo rabbioso in romanesco dell’infermiere Bellafiore: «Per i caz**cci vostri noi stemo a grondà»… -

Ultime Notizie dalla rete : sfogo rabbioso Coronavirus, lo sfogo dell’infermiere: "Noi in una tuta con 30°, voi a ballare e dire non c’è Covid" RomaToday Lo sfogo dell’infermiere: "Noi in una tuta con 30°, voi a ballare e dire non c’è Covid"

Lo definisce un “post polemico”. E le frasi che usa sono taglienti, nel loro romanesco rabbioso, e tradiscono la frustrazione e la rabbia di chi ancora oggi opera in prima linea contro il coronavirus.

Coronavirus, lo sfogo dell’infermiere: "Noi in una tuta con 30°, voi a ballare e dire non c’è Covid"

E le frasi che usa sono taglienti, nel loro romanesco rabbioso, e tradiscono la frustrazione e la rabbia di chi ancora oggi opera in prima linea contro il coronavirus. Intanto, a 30 gradi e con una tu ...

Lo definisce un “post polemico”. E le frasi che usa sono taglienti, nel loro romanesco rabbioso, e tradiscono la frustrazione e la rabbia di chi ancora oggi opera in prima linea contro il coronavirus.E le frasi che usa sono taglienti, nel loro romanesco rabbioso, e tradiscono la frustrazione e la rabbia di chi ancora oggi opera in prima linea contro il coronavirus. Intanto, a 30 gradi e con una tu ...