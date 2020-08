Libano: Aoun, è impossibile che io mi dimetta (Di domenica 16 agosto 2020) ROMA, 16 AGO - Il presidente libanese Michel Aoun esclude la possibilità di un suo 'passo indietro', perché, ha detto in un'intervista al canale francese Bfm tv, dopo le dimissioni del governo si ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

MediasetTgcom24 : Libano, presidente Aoun non esclude pace con Israele #Libano - rubinos099 : RT @MediasetTgcom24: Libano, presidente Aoun non esclude pace con Israele #Libano - GrendelFTMoor : RT @MediasetTgcom24: Libano, presidente Aoun non esclude pace con Israele #Libano - JohSogos : RT @MediasetTgcom24: Libano, presidente Aoun non esclude pace con Israele #Libano - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Libano, presidente Aoun non esclude pace con Israele #Libano -