Israele leva quarantena per chi arriva dall' Italia

TEL AVIV, 16 AGO - Gli israeliani e gli stranieri con un permesso di ingresso provenienti dall'Italia e da alcuni altri Paesi, per lo più europei, da oggi non dovranno più fare la quarantena di 2 sett ...

Coronavirus, Trump: "Negli Usa oltre 70 milioni di test, -6% di casi in 7 giorni"

Negli Stati Uniti sono stati eseguiti "oltre 70 milioni di test" sul coronavirus, "più dell'intera Unione europea", riducendone grandemente i tempi, e c'è stato un calo del tasso di positività al Covi ...

