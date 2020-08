Inter, Zhang è arrivato a Dusseldorf – VIDEO (Di domenica 16 agosto 2020) Il presidente dell’Inter è arrivato all’hotel dove alloggia la squadra Steven Zhang vuole stare vicino alla sua Inter che domani si giocherà l’accesso alla finale di Europa League contro lo Shakhtar Donetsk. Come riportato da Sky Sport, il presidente dei nerazzurri è arrivato questa mattina a Dusseldorf nell’hotel dove alloggia la squadra. Il numero uno Interista fa sentire la sua vicinanza, ma è anche pronto a un vertice con Conte al termine della manifestazione. 🏟️ Verso Inter-Shakhtar🛬 L'arrivo di Steven Zhang nell'hotel dove alloggia l'Inter a Dusseldorf➖🏆 Domani sera la semifinale di ... Leggi su calcionews24

