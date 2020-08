“Il sangue e la terra”: i noir francesi valgono sempre la pena (Di domenica 16 agosto 2020) Hanno sempre un sapore particolare i noir francesi di nuova generazione che sono sempre più drammatici ed action. Un esempio di buon prodotto è “Il sangue e la terra” un film del giovane cineasta Julien Leclercq che ora è su Netflix. Una banda di balordi di colore assalta un commissariato dove sa di trovare otto chili di cocaina e dopo un conflitto a fuoco e due uomini perduti riescono nell’intento. Ma la cocaina era stata sequestrata ad un soggetto malavitoso che la rivuole. La storia criminale s’intreccia con una vita ordinaria: c’è Saïd (Sami Bouajila) il gestore di una segheria ereditata dal suocero che dopo un controllo scopre di avere dei tumori. Decide che è ora di vendere la segheria che ha in montagna e darne parte del ... Leggi su ilnapolista

