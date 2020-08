Ferragosto 2020: oltre 27 milioni di italiani in vacanza e gita. Ma la crisi morde: rientri rapidi (Di domenica 16 agosto 2020) In Toscana, oltre a una riscoperta della Versilia, c'è stato un ritorno alla montagna o all'alta collina: pienone all'Abetone e anche sull'Amiata. Riscoperte anche Consuma, Vallombrosa, Saltino, Secchieta. E non sono mancati i pellegrinaggi: boom alla francescana Verna. Il problema? Ma già oggi, 16 agosto, si registrano i rientri dovuti a difficoltà economiche Leggi su firenzepost

