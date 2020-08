Elettra Lamborghini shock: tour cancellato (Di domenica 16 agosto 2020) Elettra Lamborghini ha deciso di fare un passo indietro e cancellare le date del suo tour estivo 2020. Una decisione che ha adottato dopo aver visto le immagini degli ultimi concerti di Gallipoli in Puglia e Castelvetrano in Sicilia. La cantante ha ringraziato direttamente con un messaggio su Twitter per l’opportunità che le èArticolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

NicolaPorro : Non si tratta di bufale. Vertice di governo sulle discoteche. Elettra Lamborghini cancella concerti. #lafebbredelcovidsera - fanpage : Immagini che parlano chiaro. Il distanziamento, semplicemente, non esiste - rtl1025 : ?? Elettra #Lamborghini ha deciso di cancellare tutti i #concerti in programma per la situazione #Covid19. Lo ha ann… - grillotalpa : RT @Adnkronos: #ElettraLamborghini nella bufera annulla tutti i concerti: 'Non siamo pronti' - Luca_zone : RT @LuigiLioce: Tweet di Elettra Lamborghini di una paraculaggine senza precedenti e voi a dirle brava che annulli i concerti, dopo che ha… -

Ultime Notizie dalla rete : Elettra Lamborghini Elettra Lamborghini cancella concerti per il covid: non siamo ancora pronti - Spettacolo Agenzia ANSA Coronavirus, Elettra Lamborghini interrompe il tour: “Non siamo ancora pronti”, pioggia di critiche (VIDEO)

Molti fan della cantante, hanno rinunciato alle misure di sicurezza previste per contrastare il coronavirus, preferendo scatenarsi in tutta libertà. Una bufera social si è abbattuta quindi su Elettra ...

Coronavirus, chiusura discoteche: Elettra Lamborghini cancella il tour

La preoccupazione per l’aumento del numero dei contagi di coronavirus in Italia ha portato a misure drastiche per quanto riguarda i divertimenti estivi. Il Ministero della Salute ha recentemente annun ...

Molti fan della cantante, hanno rinunciato alle misure di sicurezza previste per contrastare il coronavirus, preferendo scatenarsi in tutta libertà. Una bufera social si è abbattuta quindi su Elettra ...La preoccupazione per l’aumento del numero dei contagi di coronavirus in Italia ha portato a misure drastiche per quanto riguarda i divertimenti estivi. Il Ministero della Salute ha recentemente annun ...