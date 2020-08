Discoteche: stop in tutta Italia. Mascherine obbligatorie, orari ORDINANZA Del ministro della Salute (Di domenica 16 agosto 2020) Di seguito on formato pdf: ORDINANZADiscoteche L'articolo Discoteche: stop in tutta Italia. Mascherine obbligatorie, orari ORDINANZA <small class="subtitle">Del ministro della Salute</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie

