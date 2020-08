Discoteche chiuse in tutta Italia: nuova stretta sulle mascherine (Di domenica 16 agosto 2020) , Visited 706 times, 734 visits today, Notizie Simili: La corsa all'acquisto delle mascherine in Gallura,… Verso la riapertura delle Discoteche anche in… Stop alle Discoteche, i locali della ... Leggi su galluraoggi

davidealgebris : M5 Parassiti. Discoteche aperte. Scuole Chiuse. Debito come se piovesse e Tsunami di disoccupazione prossimi 12 mes… - Corriere : Coronavirus, il governo ha deciso: discoteche chiuse in tutta Italia. Stretta sulle mascherine - Corriere : Coronavirus, il governo ha deciso: discoteche chiuse in tutta Italia. Stretta sulle mas... - worldnews911 : Coronavirus, stretta del governo sulla movida: chiuse le discoteche e mascherine obbligatorie… - Albex751 : RT @pbecchi: Ragazzi la pacchia è finita. Chiuse da domani le discoteche e mascherina anche all’aperto obbligatoria per tutti: dalle 18 di… -