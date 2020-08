DiRT 5 riceve una nuova data d'uscita, confermato il supporto gratuito per upgrade next-gen (Di domenica 16 agosto 2020) All DiRT 5 players on Xbox One and PS4 from October 16 will be entitled to a FREE upgrade to the next-gen optimised version on #XboxSeriesX and #PS5 , featuring 120fps modes Pre-order #DiRT5 today - ... Leggi su it.ign

Ultime Notizie dalla rete : DiRT riceve DiRT 5 riceve una nuova data d'uscita, confermato il supporto gratuito per upgrade next-gen IGN Italia DiRT 5: video gameplay di uno Stampede in Arizona 9

DiRT 5 si mostra dal vivo in un nuovo video gameplay incentrato su una corsa di tipo Stampede, ambientata in Arizona, che illustra anche il sistema meteo dinamico. NOTIZIA di Giorgio Melani — 30/07/20 ...

DIRT 5 – Nuovo Video Gameplay Stampede Arizona

In quest’ultimo video di gameplay di DIRT 5, i giocatori possono dare un’occhiata a una pista Stampede in azione nell’iconico paesaggio dell’Arizona. Location naturali dure e spietate, costruite per v ...

