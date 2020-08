Dichiarazioni di Nanni Russo, arriva la risposta dell’azienda “Matera Vincenzo s.r.l.” (Di domenica 16 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa dell’Avv. Ciervo, legale dell’azienda “Matera Vincenzo s.r.l”, in risposta alle Dichiarazioni di Nanni Russo. “Abbiamo appreso con molto stupore del maldestro tentativo di Nanni Russo – consigliere comunale di Benevento – di trascinare, in modo strumentale, l’azienda “Matera Vincenzo s.r.l” nella dialettica politica relativa alla vicende di gestione delle nomine e delle revoche all’interno del consorzio Asi. Sul punto si precisa che il Sindaco di Bucciano e candidato alle prossime elezioni regionali con Fratelli d’Italia, dott. Domenico Matera, non ha quote societarie, ne ha alcun tipo di ... Leggi su anteprima24

