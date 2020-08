Calciomercato Napoli, l’agente di Jan Vertonghen rivela: “La trattativa con gli azzurri era concreta” (Di domenica 16 agosto 2020) Jan Vertonghen è stato a lungo in cima alla lista dei desideri di Cristiano Giuntoli. In questi anni il giocatore è stato accostato a vari club italiani, tra cui l’Inter, la Roma e il Napoli, prima di decidere di firmare con il Benfica. Intervistato dal portale belga Sporza, l’agente Tom De Mul ha confermato per il difensore i contatti con le società di Serie A, ma anche la decisione di trasferirsi in Portogallo. “Ci sono stati contatti con Inter, Roma e soprattutto Napoli, dove ad un certo punto la trattativa stava diventando molto concreta. Ma quei tre anni di contratto offerti dal Benfica alla fine sono stati decisivi, così come il fatto di poter giocare la Champions League. Sicuramente il Benfica all’inizio non era la sua prima opzione, ma poi ha cominciato a ... Leggi su calciomercato.napoli

Un importante aggiornamento di calciomercato riguardante la SSC Napoli, in merito alla trattativa con il Lille riguardante Gabriel, è stato reso noto dal giornalista esperto di calciomertcato Nicolò S ...

