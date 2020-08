Calciomercato Napoli: Fernando Llorente e Amin Younes accostati al Benevento, ma l’operazione è complicata (Di domenica 16 agosto 2020) Da diverse settimane Fernando Llorente e Amin Younes sono accostati al Benevento. Il direttore sportivo giallorosso, Pasquale Foggia, ha parlato in queste ore ai microfoni di TuttoMercatoWeb., ma pur senza citare i giocatori azzurri, sembra aver lasciato intendere che la trattativa sarà difficile. “Stiamo costruendo una squadra che parte già da una base forte. Andranno aggiunti giocatori di categoria per affrontare la Serie A, come ad esempio abbiamo fatto con Glik”. “In questo momento fare mercato non è semplice. Ci sono i campionati in corso, da altre parti mancano ancora il direttore o l’allenatore. Bisogna aspettare. È un mercato atipico, con tempi ed esigenze diverse. Se arriverà il grande nome? Glik ad esempio è un ... Leggi su calciomercato.napoli

Napoli, Borussia Dortmund e Atletico Madrid su Allan: le ultime news di calciomercato

Il calciomercato azzurro deve concentrarsi non sono sulle entrate, ma anche sulle uscite. Uno dei nomi in partenza è Faouzi Ghoulam, terzino che dall’infortunio di Manchester del novembre 2017 non si ...Il Borussia Dortmund piomba su Allan. C'è anche il club tedesco sulle tracce del centrocampista del Napoli, già monitorato dall'Atletico Madrid. Allan, in azzurro dal 2015 (33 presenze e 2 gol in stag ...