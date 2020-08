A Fiumicino, finalmente, al via i test sui viaggiatori in rientro (Di domenica 16 agosto 2020) Partiti all'aeroporto di Fiumicino i test Covid-19 sui viaggiatori di rientro dalle località turistiche dei Paesi ritenuti a rischio, in particolare Spagna, Grecia, Croazia e Malta. E' quanto fa ... Leggi su globalist

Partiti all'aeroporto di Fiumicino i test Covid-19 sui viaggiatori di rientro dalle località turistiche dei Paesi ritenuti a rischio, in particolare Spagna, Grecia, Croazia e Malta.

Ostia, alla spiaggia SPQR le fasi finali del torneo di beach soccer

Ostia - Al via le fasi finali del Beach Soccer a cura del Club Italia Eventi che si è aggiudicato il bando del Municipio. Un torneo che si tiene nella rinnovata spiaggia libera SPQR e che dà la possib ...

