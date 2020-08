Ultime Notizie Roma del 15-08-2020 ore 20:10 (Di sabato 15 agosto 2020) Romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione da Francesco Vitale in studio comitato Nazionale ordine e sicurezza pubblica nel Ministro degli Interni lamorgese parla di un effetto covid reati in calo diminuiscono i delitti mi allerta femminicidi migranti non hanno un aumento del 148% con gli arrivi Tanti sbarchi autonomi lunedì in Tunisia con Di Maio dice il Ministro dell’Interno a Milano decreto immigrazione sarà esaminato a settembre in è vero Russia for dummies che per i funerali del manifestante lukashenko respinge la mediazione estera secondo l’agenzia di stampa Bielorussia velta lukashenko denuncia ingerenze esterne che impongono di contattare Putin ora folla Minsk nel luogo dove è morto tural kovsky nel giorno dei funerali segretario di stato americano a Varsavia promette aiuto per agosto stop alle feste in ... Leggi su romadailynews

Ultime Notizie dalla rete : Ultime Notizie Coronavirus, le ultime notizie in Italia: in 24 ore altri 629 nuovi casi e 4 vittime Il Sole 24 ORE Coronavirus, oltre 30mila britannici tornano in patria: il motivo

Sono oltre 30.000 i cittadini britannici che nelle ultime ore sono rientrati precipitosamente in patria in treno dalle vacanze francesi. Un ritorno di grosse proporzioni. Motivo? In tantissimi hanno p ...

Coronavirus, bollettino 15 agosto: balzo dei contagi, 4 morti

Sono 629 i nuovi casi di coronavirus registrati nelle ultime 24 ore. 4 i decessi. Lo fa sapere il ministero della salute nel bollettino del 15 agosto 2020. I contagi continuano quindi ad aumentare: ie ...

