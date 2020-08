Turone: «Il gol annullato contro la Juve la più grande ingiustizia che ho mai subito» (Di sabato 15 agosto 2020) Maurizio Turone, ex calciatore della Roma, ha ricordato il gol annullato contro la Juve che poteva valere lo Scudetto per i giallorossi Intervistato dal Corriere dello Sport, Maurizio Turone ha ricordato il gol annullato contro la Juve il 10 maggio 1981 che poteva valere lo Scudetto per la Roma. Le parole dell’ex giallorosso. GOL annullato contro LA Juve – «È stata la più grossa ingiustizia che ho mai subito nel calcio. Se ci fosse stato il VAR quel giorno a Torino sarei diventato famoso ma per un altro motivo e sarebbe stato molto meglio. C’era tanta sudditanza. Quando ti appariva nei ... Leggi su calcionews24

