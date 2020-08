Taranto: sparo di pistola alla testa, ferito settantenne Indaga la polizia (Di sabato 15 agosto 2020) Indagine di polizia per l’agguato di oggi a Taranto. Un uomo è stato ferito da un colpo di pistola sparatogli alla testa. Proiettile che ha terminato la sua corsa in un punto delicatissimo del cranio ma che non è stato letale. L’uomo è ferito. L'articolo Taranto: sparo di pistola alla testa, ferito settantenne <small class="subtitle">Indaga la polizia</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie

