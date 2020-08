Tamponi negativi ad Amalfi e Cetara, mascherine obbligatorie a Praiano (Di sabato 15 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoCostiera Amalfitana (Sa) – Tira un sospiro di sollievo il comune di Amalfi dove hanno dato tutti esito negativo i Tamponi effettuati su cinque residenti appartenenti ad uno stesso nucleo familiare. Uno dei componenti risultava nella rete dei contatti con i contagiati di Sant’Antonio Abate, dove è stata istituita una mini zona rossa. Il sindaco di Amalfi, Daniele Milano è stato tra i primi ad imporre l’uso obbligatorio della mascherina anche all’aperto. Nella giornata di ieri analogo provvedimento è stato adottato anche a Praiano dalla vice sindaci f.f. Anna Maria Caso che ha scelto di allinearsi ai comuni limitrofi. Intanto anche il sindaco di Cetara, Roberto Della Monica ha potuto gioire per lo stesso motivo ... Leggi su anteprima24

