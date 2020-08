Secondo i tifosi è Bartomeu il principale responsabile del tracollo blaugrana (Di sabato 15 agosto 2020) Bartomeu e il suo staff. Questa è la risposta che i tanti tifosi hanno evidenziato sul sondaggio proposto da Sport. Il portale spagnolo ha messo una serie di opzioni alla domanda “Chi è il principale colpevole della disfatta del Barça?”. Secondo i tifosi, Bartomeu e staff “vincono” per il 77% dei voti. Seguono il modulo adoperato, la dirigenza tecnica di Abidal e gli allenatori, Valverde e Setien. Foto: Marca L'articolo Secondo i tifosi è Bartomeu il principale responsabile del tracollo blaugrana proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

AttilaR10 : @NinaRicci_us Secondo me dovresti imparare anche ad avere meno pregiudizi perchè io non sono un anti sionista. Mi r… - jankovic_marco : @ludwigmayer87 @Rossonerosemper Cioé il papà si lamentava a nome di Andrea sia in società sia a Milan Channel perch… - mina_paolojuve : @tutticonvocati @DiMarzio Non e intoccabile per voi per noi si, e spero che lo sia anche per la Juve. E secondo me… - stini76 : @forumJuventus La mafia dei senatori che fa infuriare tanti 'tifosi' ??.. Non fatevi il sangue cattivo: Buffon, da… - cardylove2000mh : @dedaIux @Danyinter91 Il problema è che con i tifosi dovresti trovare sempre un campo neutro, oltre che perdendo pa… -

Ultime Notizie dalla rete : Secondo tifosi Secondo i tifosi è Bartomeu il principale responsabile del tracollo blaugrana alfredopedulla.com Porto Sant' Elpidio Basket: il secondo under è Mattia Cappella

1' di lettura 15/08/2020 - Dopo aver chiuso il mercato “senior” e annunciato il primo under Nathan De Sousa Pereira, Porto Sant’Elpidio firma il secondo under nel nuovo ... Spero che i tifosi vengano ...

Quattro manichini impiccati in un cavalcavia: la macabra protesta dei tifosi del Perugia retrocesso in C

Al termine di un doppio incontro thrilling (2-1 all’andata per il Pescara, 2-1 al ritorno per il Perugia. doppia sfida decisa dal dischetto) i grifoni retrocedono in Serie C. Dopo sei anni consecutivi ...

1' di lettura 15/08/2020 - Dopo aver chiuso il mercato “senior” e annunciato il primo under Nathan De Sousa Pereira, Porto Sant’Elpidio firma il secondo under nel nuovo ... Spero che i tifosi vengano ...Al termine di un doppio incontro thrilling (2-1 all’andata per il Pescara, 2-1 al ritorno per il Perugia. doppia sfida decisa dal dischetto) i grifoni retrocedono in Serie C. Dopo sei anni consecutivi ...